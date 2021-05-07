Гринвуд установил рекорд "Манчестер Юнайтед"

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Гринвуд установил рекорд "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер УЕФА

Нападающий Мэйсон Гринвуд провёл 100-й матч за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

Юбилейной для воспитанника "красных дьяволов" стала вчерашняя игра против "Ромы" (2:3) в рамках полуфинала Лиги Европы.

Гринвуд достиг вышеуказанной статистической отметки в возрасте 19 лет и 217 дней.

Как сообщает Opta, это новый рекорд клуба среди английских футболистов.

Норман Уайтсайд и Джордж Бест сыграли 100 матчей за "МЮ", будучи моложе, но они по национальности североирландцы.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Рома" выдали второй по результативности полуфинал в истории еврокубков. | http://soccernews.ru
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