Гринвуд установил рекорд "Манчестер Юнайтед"

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Нападающий Мэйсон Гринвуд провёл 100-й матч за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

Юбилейной для воспитанника "красных дьяволов" стала вчерашняя игра против "Ромы" (2:3) в рамках полуфинала Лиги Европы.

Гринвуд достиг вышеуказанной статистической отметки в возрасте 19 лет и 217 дней.

Как сообщает Opta, это новый рекорд клуба среди английских футболистов.

Норман Уайтсайд и Джордж Бест сыграли 100 матчей за "МЮ", будучи моложе, но они по национальности североирландцы.

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