Гринвуда обвинили в избиении и изнасиловании. "Манчестер Юнайтед" отреагировал (фото)

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Гринвуда обвинили в избиении и изнасиловании. "Манчестер Юнайтед" отреагировал (фото)

Фото: инстаграм Гринвуда\Автор неизвестен

Девушка нападающего сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда, английская модель Харриет Робсон, публично обвинила игрока в избиении и изнасиловании.

В сторис своего инстаграм она выложила фото и видео, где видны гематомы и кровь. Под одной из фото он оставила подпись "Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной".

Уже последовала реакция из стана "Манчестер Юнайтед".

"Мы знаем об изображениях и обвинениях, распространяемых в соцсетях. Мы не будем давать комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты. "Юнайтед" осуждает насилие любого рода", - сказано в заявлении пресс-службы "МЮ".

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