Гринвуда пол залог отпустили из под ареста

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Гринвуда пол залог отпустили из под ареста

Фото: инстаграм Гринвуда\Автор неизвестен

Нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд, которого ранее взяли под арест из-за подозрений в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством, сегодня был выпущен под залог до проведения дальнейшего расследования.

Сначала Гринвуда арестовали по подозрению в изнасиловании и нападении, после чего, во вторник полиция Большого Манчестера сообщила об аресте 20-летнего мужчины по подозрению в сексуальном насилии и угрозах убийством, однако имени задержанного не назвала.

Сегодня утром представитель полиции сказал, что "20-летний мужчина, арестованный в воскресенье 30 января 2022 года по подозрению в изнасиловании и нападении на женщину, был отпущен под залог до дальнейшего расследования".

Напомним, что ранее девушка Гринвуда выложила фотографии и видео, которые говорили о том, что она подверглась насилию от игрока "МЮ".

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