Гринвуда пол залог отпустили из под ареста
Фото: инстаграм Гринвуда\Автор неизвестен
Нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд, которого ранее взяли под арест из-за подозрений в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством, сегодня был выпущен под залог до проведения дальнейшего расследования.
Сначала Гринвуда арестовали по подозрению в изнасиловании и нападении, после чего, во вторник полиция Большого Манчестера сообщила об аресте 20-летнего мужчины по подозрению в сексуальном насилии и угрозах убийством, однако имени задержанного не назвала.
Сегодня утром представитель полиции сказал, что "20-летний мужчина, арестованный в воскресенье 30 января 2022 года по подозрению в изнасиловании и нападении на женщину, был отпущен под залог до дальнейшего расследования".
Напомним, что ранее девушка Гринвуда выложила фотографии и видео, которые говорили о том, что она подверглась насилию от игрока "МЮ".
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|Команда
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18