Гришин: "Оланаре не вписывается в игру ЦСКА"

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин раскритиковал игру форвардов армейского клуба в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:0).

По мнению специалиста, москвичам не следовало подписывать соглашение с бомбардиром Аароном Оланаре.

"Глупо спорить с тем, что Оланаре уже третий матч подряд выпадает из игры. Не вписывается - значит, надо вписывать. Или продавать. Впрочем, вписывать игрока надо в тренировочном процессе.

Не понимаю, почему он выходит и играет плохо. Может быть, он не понимает стиль игры. Поэтому Гончаренко и сделал обратную замену. Честно говоря, она напрашивалась еще раньше.

Чалов выглядит перспективнее. Это наш футболист, за которого не были заплачены деньги. К тому же он моложе. Федор даже в нынешней ситуации выглядит перспективнее нигерийца - и с точки зрения футбола, и с точки зрения бизнеса. Воспитанник своей школы играет лучше, чем легионер.

Это ошибка селекционного отдела, что взяли Оланаре. Хотя это лишь мое мнение. Может, все остальные считают, что это была правильная покупка", - отметил он. | http://soccernews.ru