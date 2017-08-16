Гришин: "Оланаре не вписывается в игру ЦСКА"

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Гришин: "Оланаре не вписывается в игру ЦСКА"Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин раскритиковал игру форвардов армейского клуба в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:0).

По мнению специалиста, москвичам не следовало подписывать соглашение с бомбардиром Аароном Оланаре.

"Глупо спорить с тем, что Оланаре уже третий матч подряд выпадает из игры. Не вписывается - значит, надо вписывать. Или продавать. Впрочем, вписывать игрока надо в тренировочном процессе.

Не понимаю, почему он выходит и играет плохо. Может быть, он не понимает стиль игры. Поэтому Гончаренко и сделал обратную замену. Честно говоря, она напрашивалась еще раньше.

Чалов выглядит перспективнее. Это наш футболист, за которого не были заплачены деньги. К тому же он моложе. Федор даже в нынешней ситуации выглядит перспективнее нигерийца - и с точки зрения футбола, и с точки зрения бизнеса. Воспитанник своей школы играет лучше, чем легионер.

Это ошибка селекционного отдела, что взяли Оланаре. Хотя это лишь мое мнение. Может, все остальные считают, что это была правильная покупка", - отметил он. | http://soccernews.ru

комментарии
Виктор

Результат игры можно назвать закономерным! Кто больше ХОТЕЛ, тот и победил! На протяжении большей части игры ЦСКА играл вторым номером и выбранная тактика тренера Виктора Гончаренко сработала. Швейцарцы пытались, за счёт частого владения мячом, переиграть, но ЦСКА явно изучил их манеру игры и был готов к такому повороту. Защита армейцев успевала справиться почти со всеми острыми выпадами соперника. Армейцы постарались, в первую очередь, не пропустить, а в одной из контратак ЗАБИТЬ. ЦСКА провели ОТЛИЧНЫЙ матч против «Спартака», но имели слишком мало времени на восстановление, плюс синтетика швейцарского газона. Со «Спартаком» средняя линия ЦСКА смотрелась здорово, а в этой игре позволила сопернику оказывать на оборону армейцев некоторое давление. Однако, со всеми задачами на игру, ЦСКА справился на ОТЛИЧНО, а в атаке получалось забить, за счёт давления на соперника в концовке. Игорь Акинфеев сыграль на НОЛЬ, а защита ЦСКА не позволила швейцарцам распечетать ворота ЦСКА! Можно сказать, что ЦСКА удалось победить за счёт большого желания! Впереди вторая игра и можно сказать, что у ЦСКА есть ПРЕКРАСНАЯ возможность выйти в групповой этап Лиги Чемпионов! Чего мы ЦСКА и желаем! С ПОБЕДОЙ армейцы! Все МОЛОДЦЫ! Так играть и всегда побеждать на футбольных полях Европы!!!

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