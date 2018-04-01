Гришин: "Я бы на месте Головина уже уехал бы за границу"

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Гришин: "Я бы на месте Головина уже уехал бы за границу"

Бывший наставник молодежного состава ЦСКА Александр Гришин оценил возможность заиграть в зарубежных чемпионатах для игроков армейцев Ахмеда Мусы и Александра Головина.

"Почему Муса не заиграл в АПЛ? Мне изначально казалось, что Муса сделал неправильный выбор. С его комплекцией сложно проявить себя в Англии. Там все футболисты мощнее и быстрее. Вот испанский чемпионат ему бы подошел.

Что касается Головина, то если будет доверие тренера – Саша заиграет где угодно. Я бы на месте Головина уже уехал бы за границу. Он на пике формы, спрос есть. Надо расти, двигаться вперед. Думаю, в клубе это понимают и парня отпустят", - приводят слова Гришина российские СМИ.

Напомним, что Муса принадлежит "Лестеру", а за ЦСКА выступает на правах аренды. Что касается Головина, то им интересуется "Арсенал".

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