Гризманн: "Чтобы совершить каминг-аут нужно быть невероятно храбрым, я поддержу этот поступок"

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Гризманн: "Чтобы совершить каминг-аут нужно быть невероятно храбрым, я поддержу этот поступок"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что думает о проблеме гомофобии в футболе. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на журнал Têtu.

"На стадионах очень агрессивно воспринимают гомосексуалистов. Иногда вовремя игры можно услышать гомофобные песни. Если кто-то при мне позволит это сделать, я остановлю матч.

Чтобы совершить каминг-аут нужно быть невероятно храбрым. Возможно, большинство игроков сборной Франции не поддержат такой поступок, однако я всегда готов выразить поддержку.

Футбол - невероятный вид спорта, и мы не можем оставить его с таким гомофобным имиджем", - сказал Гризманн. 

Ранее стало известно, что футболист попал на обложку ЛГБТ-журнала.

Напомним, несколько дней назад 28-летний француз заявил, что покинет "Атлетико" по окончании сезона. Вероятно, футболист продолжит карьеру в "Барселоне". 

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Карыч
Карыч

Что-то заднепедальных в путалону потянуло. Это ж-ж-ж неспроста! Хе-хе...

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