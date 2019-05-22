Гризманн: "Чтобы совершить каминг-аут нужно быть невероятно храбрым, я поддержу этот поступок"
Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что думает о проблеме гомофобии в футболе. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на журнал Têtu.
"На стадионах очень агрессивно воспринимают гомосексуалистов. Иногда вовремя игры можно услышать гомофобные песни. Если кто-то при мне позволит это сделать, я остановлю матч.
Чтобы совершить каминг-аут нужно быть невероятно храбрым. Возможно, большинство игроков сборной Франции не поддержат такой поступок, однако я всегда готов выразить поддержку.
Футбол - невероятный вид спорта, и мы не можем оставить его с таким гомофобным имиджем", - сказал Гризманн.
Ранее стало известно, что футболист попал на обложку ЛГБТ-журнала.
Напомним, несколько дней назад 28-летний француз заявил, что покинет "Атлетико" по окончании сезона. Вероятно, футболист продолжит карьеру в "Барселоне".
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32