Гризманн анонсировал свой дебют за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал о своих ожиданиях от дебюта в составе "сине-гранатовых".

"Завтра я проведу первые минуты в этой форме. Жду с нетерпением возможность получить удовольствие от игры с новыми партнёрами", - цитирует француза официальный твиттер клуба.

Напомним, что во вторник, 23 июля, "Барса" проведёт товарищеский матч с "Челси". Игра пройдёт в японской Сайтаме.

Напомним, что каталонский гранд выкупил Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

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