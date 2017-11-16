Гризманн: "Атлетико" играет хорошо, команде только не хватает удачи"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн остался доволен игрой своей команды в текущем сезоне.

" Я думаю, что мы играем хорошо, нам просто не хватает удачи. Мы должны продолжать работать, веря в тренера и партнеров по команде. Нам необходимо р аботать и прогрессировать ", - цитирует 26-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес готов побороться за Гризманна. | soccernews.ru