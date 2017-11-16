Гризманн: "Атлетико" играет хорошо, команде только не хватает удачи"

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Гризманн: "Атлетико" играет хорошо, команде только не хватает удачи"Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн остался доволен игрой своей команды в текущем сезоне.

"Я думаю, что мы играем хорошо, нам просто не хватает удачи. Мы должны продолжать работать, веря в тренера и партнеров по команде. Нам необходимо работать и прогрессировать", - цитирует 26-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес готов побороться за Гризманна. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
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