Гризманн: "Барселона" может выиграть Эль Класико и без Месси"
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался о предстоящем Эль Класико между "Барселоной" и "Реалом".
"Это будет хороший матч, как и все предыдущие Эль Класико. Жаль, что Месси не сыграет за "Барсу". Но "Барса" все равно может выиграть, хотя и "Реалу" тоже нужна победа. Будет интересно смотреть за игрой", - цитирует 27-летнего нападающего "матрасников" Marca.
"Барселона" и "Реал" встретятся в рамках 10-го тура Ла Лиги уже завтра. На нашем сайте будет доступна прямая трансляция Эль Класико. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12