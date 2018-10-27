Гризманн: "Барселона" может выиграть Эль Класико и без Месси"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался о предстоящем Эль Класико между "Барселоной" и "Реалом".

"Это будет хороший матч, как и все предыдущие Эль Класико. Жаль, что Месси не сыграет за "Барсу". Но "Барса" все равно может выиграть, хотя и "Реалу" тоже нужна победа. Будет интересно смотреть за игрой", - цитирует 27-летнего нападающего "матрасников" Marca.

"Барселона" и "Реал" встретятся в рамках 10-го тура Ла Лиги уже завтра. На нашем сайте будет доступна прямая трансляция Эль Класико. | soccernews.ru