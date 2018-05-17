Гризманн, Бонуччи и Иммобиле вошли в символическую сборную сезона в Лиге Европы

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Гризманн, Бонуччи и Иммобиле вошли в символическую сборную сезона в Лиге Европы
УЕФА определил символическую сборную Лиги Европы по итогам сезона-2017/18, сообщает официальный сайт турнира.

В нее вошли 18 футболистов:

Вратари: Ян Облак ("Атлетико"), Руй Патрисиу ("Спортинг");

Защитники: Леонардо Бонуччи ("Милан"), Диего Годин ("Атлетико"), Штефан Лайнер ("Ред Булл Зальцбург"), Луис Густаво, Буна Сарр (оба - "Марсель");

Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Наби Кейта ("РБ Лейпциг"), Диадье Самассеку ("Ред Булл Зальцбург"), Коке, Сауль, Габи (все – "Атлетико");

Нападающие: Желсон Мартинш ("Спортинг"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Димитри Пайе ("Марсель"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Не пропустите: Гризманн стал пятым игроком, оформившим дубль в финале Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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