Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико"
Стало известно, на сколько "Атлетико" сможет оштрафовать Антуана Гризманна за неявку на сборы команды.
Как сообщает AS, "матрасники" по регламенту Ла Лиги могут забирать у игрока 4 процента его зарплаты. Так как Гризманн зарабатывает около 23 миллионов евро, то в день он будет терять от 3 до 5 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что на этой неделе "Барселона" выплатит "Атлетико" 120 миллионов евро за Гризманна. Трансфер может состояться сегодня или завтра.
Читайте также: Гризманн заплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных и уйдет в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Бразилия - самая сильная команда Америки, но перуанцы могли испортить праздник "селесао": разбираем финал Копа Америка
-
СМИ: УЕФА пригласила сборную Аргентины выступать в Лиге Наций
-
Официально: Арнаутович перешёл в "Шанхай СИПГ"
-
Гарека может возглавить сборную Аргентины
-
Силва: "Почему Месси не говорил о коррупции, когда Айтекин судил матч "Барселона" - ПСЖ?
Лента новостей
-
Дембеле вышел из отпуска раньше срока
-
Агент подтвердил интерес ЦСКА к Оньекуру
-
Фелиш: "Роналду - лучший футболист мира на данный момент и, возможно, в истории"
-
Малком может перебраться во Францию
-
Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико"
-
Президент "Вииторула": "Хаджи на прицеле у "Спартака" и "Барселона", однако в каталонский клуб мы его не отпустим"
-
Клопп не исключил, что в будущем может возглавить сборную Германии
-
Ибрагимович включил 11 Златанов в свою команду мечты
-
Кудряшов раскритиковал современное поколение российских футболистов
-
Два года назад скауты "Спартака" забраковали Эвертона, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019
-
"Атлетико" оштрафует Гризманна
-
Бразилия - самая сильная команда Америки, но перуанцы могли испортить праздник "селесао": разбираем финал Копа Америка
-
УЕФА опровергла приглашение сборной Аргентины в Лигу Наций
-
Марио Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в прошлом сезоне
-
"Барселона" презентовала новую гостевую форму
-
"Зенит" включился в борьбу за Васютина
-
СМИ: УЕФА пригласила сборную Аргентины выступать в Лиге Наций
-
Официально: Арнаутович перешёл в "Шанхай СИПГ"
-
Гарека может возглавить сборную Аргентины
-
"Барселона" договорилась о приобретении японского полузащитника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32