Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико"

Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманн

Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико"

Стало известно, на сколько "Атлетико" сможет оштрафовать Антуана Гризманна за неявку на сборы команды.

Как сообщает AS, "матрасники" по регламенту Ла Лиги могут забирать у игрока 4 процента его зарплаты. Так как Гризманн зарабатывает около 23 миллионов евро, то в день он будет терять от 3 до 5 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что на этой неделе "Барселона" выплатит "Атлетико" 120 миллионов евро за Гризманна. Трансфер может состояться сегодня или завтра.

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"Атлетико" оштрафует Гризманна

"Атлетико" оштрафует Гризманна

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