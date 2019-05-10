Гризманн будет получать в "Барселоне" меньше, чем в "Атлетико"

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Гризманн будет получать в "Барселоне" меньше, чем в "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн, скорее всего, продолжит карьеру в "Барселоне".

По сведениям Le Parisien, каталонский клуб намерен форсировать переход француза. Отмечается, что футболисту предложат пятилетнее соглашение, однако с меньшим заработком, чем он получает в "Атлетико".

Напомним, что трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" в 120 миллионов евро.

В этом сезоне на счету 28-летнего француза 21 гол в 46 играх.

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