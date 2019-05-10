Гризманн будет получать в "Барселоне" меньше, чем в "Атлетико"
Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн, скорее всего, продолжит карьеру в "Барселоне".
По сведениям Le Parisien, каталонский клуб намерен форсировать переход француза. Отмечается, что футболисту предложат пятилетнее соглашение, однако с меньшим заработком, чем он получает в "Атлетико".
Напомним, что трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" в 120 миллионов евро.
В этом сезоне на счету 28-летнего француза 21 гол в 46 играх.
Читайте также: "Барселона" определила три кандидатуры на усиление атаки. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 мая
-
Эмери: "Мы можем гордиться "Арсеналом"
-
Ляказетт: "Мы хотим попасть в Лигу Чемпионов"
-
Гризманн будет получать в "Барселоне" меньше, чем в "Атлетико"
-
"Челси" и "Арсенал" встретятся в финале Лиги Европы
-
"Челси" в серии пенальти одолел "Айнтрахт" и вышел в финал Лиги Европы
-
Стало известно, что Райола требует от "Барселоны" за трансфер де Лигта
-
"Барселона" сможет бесплатно расстаться с Вальверде
-
"Арсенал" во второй раз обыграл "Валенсию" и прошел в финал Лиги Европы
-
Гамейро стал первым французом, который забил 25 голов в Лиге Европы
-
"Реал" не сможет досрочно вернуть Ашрафа
-
Вертонген получил еще одно повреждение
-
Вагнер - новый тренер "Шальке"
-
Робертсон сможет принять участие в финале Лиги Чемпионов
-
"Милан" не собирается приглашать Ди Франческо
-
1
Аллегри выдвинул "Ювентусу" свои условия
-
Итальянская Серия А представила новый логотип
-
"Интер" готовит предложение по Ракитичу
-
Луису Суаресу предстоит лечь под хирургический нож
-
"Челси" и "Айнтрахт" объявили стартовые составы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30