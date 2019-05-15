Гризманн: "Буду горд одноклубником, если он совершит каминг-аут"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн затронул тему гомосексуализма в футболе.

"Я буду горд одноклубником, если он совершит каминг-аут. Возможно, это послужит примером для других. Если начнется критика в его адрес, а она будет, то мы окажем ему поддержку, чтобы он чувствовал себя гордым и счастливым.

У всех людей различные вкусы и предпочтения. Поэтому необходимо помогать людям, признающим себя геями, а не оскорблять их", - цитирует Гризманна L'Équipe.

Отметим, что сегодня экс-игрок "Ньюкасла" Энди Бреннан стал первым австралийским футболистом, публично признавшим себя геем.

Читайте также: Гризманн покинет "Атлетико" по окончании сезона. | http://soccernews.ru