Гризманн: "Да, "Челси" был лучше "Атлетико"

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Гризманн: "Да, "Челси" был лучше "Атлетико"Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн признал, что лондонский "Челси" заслуженно победил его команду в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Англичане добыли волевую победу со счетом 2:1.

"Это была сложная игра. Впереди много матчей и мы должны во всех победить. Если не считать гол, то это была не лучшая моя игра. В первом тайме они превзошли нас. Во втором тайме они были лучше нас. Да, "Челси" был лучше "Атлетико". Еще и "Рома" выиграла. Мы должны побеждать дальше, а там посмотрим", - отметил он. | http://soccernews.ru

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