Гризманн дал конкретный ответ "Барселоне" о своих намерениях на ближайшее межсезонье

Теги антуан гризманнатлетико мадридбарселона

Гризманн дал конкретный ответ "Барселоне" о своих намерениях на ближайшее межсезоньеФорвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн дал конкретный ответ каталонской "Барселоне", которая заинтересована в его подписании, о своих намерениях на ближайшее межсезонье.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 27-летний нападающий "матрасников" заверил руководство "сине-гранатовых", что его единственным желанием на ближайшее трансферное окно является переезд на "Камп Ноу".

В нынешнем сезоне Гризманн забил 26 мячей и сделал 13 результативных передач в 42 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Барселона" начала переговоры с потенциальным кандидатом на замену Умтити. | soccernews.ru

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Эрнесто Вальверде

ОН НАААААШ!!!!!

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