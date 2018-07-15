Гризманн догнал Кейна по результативным действиям на ЧМ-2018

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Гризманн догнал Кейна по результативным действиям на ЧМ-2018Форвард сборной Франции Антуан Гризманн догнал капитана национальной команды Англии Харри Кейна по результативным действиям на Чемпионате Мира в России.

Так, в активе обоих оказалось по шесть очков по системе "гол+пас" в рамках турнира. Однако если нападающий "трехцветных" забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи, то лидер атак "трех львов" все свои зачетные баллы заработал результативными ударами.

Напомним,  в финале ЧМ-2018 было забито столько же голов, сколько в четырех предыдущих финалах мундиалей. | soccernews.ru

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