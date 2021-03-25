Гризманн догнал Трезеге по голам за сборную Франции
Фото: твиттер OptaJean
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил гол в игре отбора на ЧМ-2022 против Украины.
Как сообщает OptaJean, футболист "Барселоны" забил 34-й гол в составе сборной и догнал по этому показателю Давида Трезеге.
Лучшими бомбардирами сборной Франции остаются Тьерри Анри (51 гол), Оливье Жиру (44) и Мишель Платини (41).
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