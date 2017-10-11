Гризманн достиг предварительного соглашения о переходе в "Барселону"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн достиг предварительного соглашения о переходе в каталонскую "Барселону".

Как информирует Corriere dello Sport, 26-летний нападающий и "сине-гранатовые" провели переговоры, результатом которых стала договоренность о том, что француз переберется в свой новый клуб летом следующего года.

Напомним, "Барселона" согласовала условия контрактов со своими двумя ключевыми игроками. | soccernews.ru