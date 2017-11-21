Гризманн: "Еще не принял решения по своему будущему"

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Гризманн: "Еще не принял решения по своему будущему"Ведущий форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался о своем будущем.

"Я продлил свой контракт в июне 2017-го года. Я связан с клубом до 2022-го года. Даже если мне не хватает титулов, здесь у меня есть все, чтобы быть счастливым. Но это не значит, что я не уйду в один прекрасный день. Я еще не принял решения по своему будущему, на него будут влиять несколько факторов", - цитирует 26-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Гризманн прокомментировал трансферные слухи, которые связывают его с европейскими грандами. | soccernews.ru

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