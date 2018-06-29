Гризманн готов инвестировать в баскетбол

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн готов инвестировать в баскетбольный клуб.

По словам футболиста, ему очень нравится НБА.

" Честно говоря, я не слишком слежу за французским баскетболом. Но очень много смотрю матчей НБА. Это как наркотик. Было бы интересно обратить внимание и на Францию, конечно. Потому что мне нравится баскетбол, его антураж. Инвестировать в клуб? Это заманчиво. Я открыт для предложений. Какой-нибудь проект может мне приглянуться. Считайте, что я послал сообщение (смеется)", - сказал он.

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