Гризманн готов перейти в "Барселону"



Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн согласен перейти в "Барселону", сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям издания, представители форварда связывались с руководством каталонского клуба и сообщили о его готовности к трансферу.

Напомним, что сумма отступных в контракте 28-летнего Гризманна ближайшим летом снизится с 200 до 120 миллионов евро.

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