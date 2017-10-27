Гризманн готов принять предложение "Барселоны"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн готов принять предложение каталонской "Барселоны", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 26-летний нападающий "матрасников" был польщен интересом, который к нему проявили "сине-гранатовые". Более того, француз выразил желание продолжить переговоры с "Барсой" по своему возможному трансферу.

Напомним, "Барселона" уже провела переговоры с агентом Гризманна. | soccernews.ru