Гризманн готов принять предложение "Барселоны"

Теги барселонаантуан гризманнатлетико мадрид

Гризманн готов принять предложение "Барселоны"Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн готов принять предложение каталонской "Барселоны", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 26-летний нападающий "матрасников" был польщен интересом, который к нему проявили "сине-гранатовые". Более того, француз выразил желание продолжить переговоры с "Барсой" по своему возможному трансферу.

Напомним, "Барселона" уже провела переговоры с агентом Гризманна. | soccernews.ru

комментарии
ддд

а как же он красиво говорил, Атлетико мой дом,Атлетико в моем сердце навсегда... бла бла бла

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