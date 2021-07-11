Гризманн хочет остаться в "Барселоне"
Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн не планирует покидать клуб, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, руководство каталонского клуба не сообщало форварду, что хочет его продать. При этом французу сказали лишь то, что в клубе им довольны. Впрочем, Гризманна могут попросить пойти на снижение зарплаты, так как "Барселоне" нужно сократить зарплатную ведомость, чтобы продлить контракт с Лионелем Месси. Если "Барселона" решит продать Гризманна, то он может рассмотреть вариант с возвращением в "Атлетико".
В прошлом сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Президент "Атлетико" высказался о возможном возвращении Гризманна. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14