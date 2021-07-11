Гризманн хочет остаться в "Барселоне"

1 Теги барселонаантуан гризманн

Гризманн хочет остаться в "Барселоне"

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн не планирует покидать клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба не сообщало форварду, что хочет его продать. При этом французу сказали лишь то, что в клубе им довольны. Впрочем, Гризманна могут попросить пойти на снижение зарплаты, так как "Барселоне" нужно сократить зарплатную ведомость, чтобы продлить контракт с Лионелем Месси. Если "Барселона" решит продать Гризманна, то он может рассмотреть вариант с возвращением в "Атлетико".

В прошлом сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Президент "Атлетико" высказался о возможном возвращении Гризманна. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Впустую потраченное время!А остался бы в Атлетико - стал бы чемпионом!Но,головушка гризманна - царство лгбт+!Мозга там нет!Как и у остальных в БЧК!Мда...Viscas El Barca!

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