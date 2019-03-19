Гризманн хочет перейти в "Барселону" летом

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Гризманн хочет перейти в "Барселону" летом

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн летом планирует перейти в другой клуб. Об этом информирует El Mundo Deportivo.

По данным издания, француз хочет перейти в "Барселону". Агенты футболиста уже начали переговоры с каталонским клубом. Однако по данным Marca, сине-гранатовые уже не так заинтересованы в переходе Гризманна, как прошлым летом.

Недавно футболист подписал новый контракт с "Атлетико", однако позже пожалел об этом. Нынешнее соглашение рассчитано до 2023 года.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года, сыграл 248 матчей и забил 130 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро.

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