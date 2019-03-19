Гризманн хочет перейти в "Барселону" летом
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн летом планирует перейти в другой клуб. Об этом информирует El Mundo Deportivo.
По данным издания, француз хочет перейти в "Барселону". Агенты футболиста уже начали переговоры с каталонским клубом. Однако по данным Marca, сине-гранатовые уже не так заинтересованы в переходе Гризманна, как прошлым летом.
Недавно футболист подписал новый контракт с "Атлетико", однако позже пожалел об этом. Нынешнее соглашение рассчитано до 2023 года.
Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года, сыграл 248 матчей и забил 130 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро.
Не пропустите: Дешам: "Разумеется, Гризманн заслужил признания". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная Аргентины представили новую форму
-
Гризманн намерен летом покинуть "Атлетико", за ситуацией следят два европейских топ-клуба
-
Тренерский триатлон. Когда команды в АПЛ меняли по три тренера за сезон
-
Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России
-
Куртуа отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" в обмен на Де Хеа
Лента новостей
-
Презентован мяч отборочного раунда Евро-2020
-
Жена Кокорина: "Сегодня видела его, правда, на расстоянии и за стеклом"
-
Руни стал игроком недели в MLS
-
Британский бизнесмен хочет купить "Челси"
-
Маротта - о конфликте с Икарди: "Мы семья и родители должны думать за своих детей"
-
Гризманн хочет перейти в "Барселону" летом
-
Сборная России и Лодыгин поздравили Кокорина с днем рождения
-
Хески: "Теперь преимущество на стороне "Ливерпуля"
-
1
Сборная Аргентины представили новую форму
-
1
"Реал" заинтересован в покупке игрока "Ливерпуля" Мане
-
Зобнина прооперируют 20 марта
-
1
Дзюба сделал подарок чемпионкам мира по художественной гимнастке Арине и Дине Авериным
-
"С Днём Рождения, Хрю!": Дзюба поздравил Кокорина с 28-летием
-
Оздоев: "Сейчас самое главное - добиться положительного результата в двух матчах за сборную"
-
Гризманн намерен летом покинуть "Атлетико", за ситуацией следят два европейских топ-клуба
-
1
"Зенит" поздравил Кокорина с днём рождения
-
"Интер" хочет купить Джеко
-
Вальдано: "Никогда не скажу, что Месси лучше Марадоны"
-
Тренерский триатлон. Когда команды в АПЛ меняли по три тренера за сезон
-
Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22