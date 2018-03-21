Гризманн: "Хочу решить свое будущее до Чемпионата Мира"

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Гризманн: "Хочу решить свое будущее до Чемпионата Мира"Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн прояснил ситуацию со своим будущим.

"Мое будущее? Я хочу отправиться в Россию, решив эту проблему. Дело не в том, что я хочу знать, где буду играть, а в том, чтобы обрести спокойствие перед важным турниром. Переговоры по моему будущему могут быть утомительными, но я сказал своему агенту, что решение по этому вопросу должно быть принято заранее. Меня больше всего беспокоит то, что все спрашивают меня об этой проблеме", - цитирует 27-летнего форварда "матрасников" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Гризманна в пользу другого звездного игрока. | soccernews.ru

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