Гризманн: "Хотел бы играть в одной команде с Неймаром и Мбаппе"

Теги атлетико мадридпсжантуан гризманннеймар

Гризманн: "Хотел бы играть в одной команде с Неймаром и Мбаппе"
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн зяавил, что он хотел бы играть в одной команде с нападающими ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист принимал участие в телепередаче и мог отвечать на вопросы только "да" или "нет".

"Хотел бы ты играть в одной команде с Неймаром и Мбаппе?". - "Да", - ответил Гризманн.

"Общаешься ли ты с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью по телефону?". - "Нет", - сказал француз.

Ранее сообщалось, что 26-летним Гризманном интересуются "Реал", "Барселона" и ПСЖ.

Не пропустите: В "Барселоне" уже подготовили контракт для Гризманна. | http://soccernews.ru

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