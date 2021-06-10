Гризманн и Бензема занимались индивидуально из-за легких повреждений

Фото: инстаграм Гризманна

Нападающие сборной Франции Антуан Гризманн и Карим Бензема тренировались отдельно от команды.

По сведениям журналиста Telefoot Жульена Мейнара, оба футболиста занимались в зале из-за ушибов, которые они получили в товарищеской игре с Болгарией (3:0).

Напомним, что первый матч на Евро-2020 Франция сыграет с Германией 15 июня.

Читайте также: Франция уверенно обыграла Болгарию в товарищеском матче. | http://soccernews.ru