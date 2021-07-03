Гризманн и Дембеле попали в громкий расистский скандал (видео)

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Гризманн и Дембеле попали в громкий расистский скандал (видео)

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Нападающие "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле и Антуан Гризманн попали в расистский скандал по отношению к азиатам, сообщает South China Morning Post.

На видеозаписи Дембеле и Гризманн находятся в номере отеля и оскорбляют работников, которые чинят им телевизор.

"Мы вынуждены смотреть на эти уродливые лица лишь для того, чтобы поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно? Что за ужасный язык? Это вообще технически продвинутая страна или нет?" – спросил Дембеле у Гризманна, после чего оба футболиста засмеялись.

В прошлом сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. На счету 24-летнего Дембеле 11 забитых мячей и пять голевых передач в 44 поединках.

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Ай,набралиц от Лео ... блоха возпыталь ых ... ))))

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