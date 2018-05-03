Гризманн и Коста против Озила и Ляказетта: "Атлетико" и "Арсенал" объявили составы

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Гризманн и Коста против Озила и Ляказетта: "Атлетико" и "Арсенал" объявили составы

Стали известны составы "Атлетико" и "Арсенала", которые сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

"Атлетико": Облак, Годин, Хименес, Томас Парти, Эрнандес, Габи, Сауль, Коке, Витоло, Гризманн, Диего Коста.

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Джака, Уилшир, Рэмси, Озил, Ляказетт, Уэлбек.

Матч начнется в 22:05 мск.

В первом матче клубы разошлись миром со счетом 1:1.

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