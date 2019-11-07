Гризманн и Мбаппе вызваны в сборную Франции на ноябрьские матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Молдовой и Албанией.
Вратари: Альфонс Ареоля ("Реал"), Стив Манданда ("Марсель"), Майк Меньян ("Лилль").
Защитники: Люка Динь ("Эвертон"), Лео Дюбуа ("Лион"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Лангле ("Барселона"), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити"), Бенжамен Павар ("Бавария"), Рафаэль Варан ("Реал"), Курт Зума ("Эвертон").
Полузащитники: Нголо Канте ("Челси"), Блез Матюиди ("Ювентус"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Танги Ндомбеле ("Тоттенхэм"), Корантен Толиссо ("Бавария").
Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Антуан Гризманн ("Барселона"), Набиль Фекир ("Бетис"), Кингсли Коман ("Бавария"), Оливье Жиру ("Челси"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Тома Лемар ("Атлетико").
Сборная Франции занимает занимает второе место в турнирной таблице группы Н. Для выхода в финальную стадию Евро-2020 французам необходимо набрать три очка.
Матч Франция - Молдова состоится 14 ноября. Поединок Албания - Франция пройдет 17 ноября.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3