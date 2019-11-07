Гризманн и Мбаппе вызваны в сборную Франции на ноябрьские матчи отбора Евро-2020

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Гризманн и Мбаппе вызваны в сборную Франции на ноябрьские матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Молдовой и Албанией.

Вратари: Альфонс Ареоля ("Реал"), Стив Манданда ("Марсель"), Майк Меньян ("Лилль").

Защитники: Люка Динь ("Эвертон"), Лео Дюбуа ("Лион"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Лангле ("Барселона"), Бенжамен Менди ("Манчестер Сити"), Бенжамен Павар ("Бавария"), Рафаэль Варан ("Реал"), Курт Зума ("Эвертон").

Полузащитники: Нголо Канте ("Челси"), Блез Матюиди ("Ювентус"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Танги Ндомбеле ("Тоттенхэм"), Корантен Толиссо ("Бавария").

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Антуан Гризманн ("Барселона"), Набиль Фекир ("Бетис"), Кингсли Коман ("Бавария"), Оливье Жиру ("Челси"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Тома Лемар ("Атлетико").

Сборная Франции занимает занимает второе место в турнирной таблице группы Н. Для выхода в финальную стадию Евро-2020 французам необходимо набрать три очка.

Матч Франция - Молдова состоится 14 ноября. Поединок Албания - Франция пройдет 17 ноября.

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