Гризманн и Роналду сыграют в основных составах матча "Атлетико" - "Ювентус"
Главные тренеры "Атлетико" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и Диего Симеоне назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, который состоится сегодня, 20 февраля.
"Атлетико": Облак - Хуанфран, Хименес, Годин, Луис - Лемар, Родриго Эрнандес, Коке, Сауль - Гризманн, Коста.
"Ювентус": Щесны - Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо - Матьюиди, Пьянич, Бентанкур - Роналду, Дибала, Манджукич.
Начало матча в 23:00 мск.
Не пропустите: Хочу, чтобы фанаты "Ювентуса" меня уважали: Мората высказался о предстоящем матче 1/8 Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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