Гризманн: "Играть с Месси - огромное удовольствие"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн поделился ожиданиями от совместных тренировок и матчей с капитаном "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

"Поскорее хочу увидеть, как Месси работает каждый день на тренировках. Играть вместе с ним - огромное удовольствие", - цитирует француза официальный твиттер каталонского клуба.

По некоторым данным, Месси лично приглашал 28-летнего Гризманна в "Барселону".

"Блауграна" купила форварда у "Атлетико" за 120 миллионов евро, что равнялось сумме отступных в его контракте.

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