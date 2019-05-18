Гризманн имеет большие шансы попасть в "Барселону", однако его покупка - огромная авантюра со стороны каталонцев

В прошлом году сага Антуана Гризманна и "Барселоны" находилась на первых ролях в европейском информационном пространстве, однако документальный фильм под названием "Решение" закончился не лучшим образом для каталонского клуба, так как после всех разговоров француз все же остался играть в столице Испании. Вторая серия "Решения" развернула ситуацию на 180 градусов – недавно Гризманн заявил, что точно покинет "Атлиетико" этим летом. "Барселона" все еще является первым претендентом на Гризманна и, кажется, все же подпишет нападающего. В контракте француза прописана сумма отступных в размере 115 млн евро (приблизительно и условно!), и нет никаких видимых препятствий, чтобы боссы каталонцев не активировали опцию выкупа. Любые проблемы с финансами могут быть смягчены, если состоится анонсированный отход Коутиньо, за которого, даже в нынешнем состоянии, просят не менее 100 млн евро. С одной стороны, "Барселона" возьмет себе форварда высокого калибра, который несколько раз серьезно претендовал на Золотой мяч и выигрывал золото Чемпионата Мира в составе сборной Франции, а с другой, подписание Гризманна – большая авантюра в исполнении боссов "блаугранас".

Место занято!

Что такое Гризманн? Это "творческий" нападающий с ведущей левой ногой, который в своей лучшей форме способен закрывать позицию "девятки", а также пространства под ней, иногда смещаясь в сторону правого фланга. Думаем, описание знакомо, правда? Лионель Месси играет практически также, и поместить двоих очень похожих исполнителей в одну команду (в один состав, если точно!), не уменьшая при этом влияние на игру одного и другого, – это очень серьезная тактическая задача Вальверде, которая не имеет очевидного решения. В "Атлетико" Гризманн привык играть вторым нападающим в схеме 4-4-2, располагаясь чуть ниже Диего Косты. В "Барселоне" имени Вальверде действует подобная система игры, однако роль "играть под Суаресом" берет на себя Месси. Более того, даже традиционная каталонская схема 4-3-3 не имеет очевидной позиции для французского форварда.

Да, еще в период игры за "Реал Сосьедад" Гризманн часто пробовался в роле скоростного левого вингера, однако переведение француза с центра на фланг вряд ли услужит игроку хорошую службу и лишь разбазарит те навыки, которые делают Гризманна по-настоящему эффективным. Вполне возможно, что левая нога подошла бы для игры на правом фланге, чтобы можно было врываться в штрафную и завершать атаки ударами в дальний угол, но эта роль опять же остается за Месси. Есть еще один вариант, финальный – заменить Суареса и стать новой "девяткой" "Барселоны". Неплохо, но это совсем не то, в что играл Гризманн на протяжении всей своей карьеры. С ним рядом постоянно находился большой нападающий с другими функциями, благодаря которому и раскрывались сильные стороны француза.

Отпусти меня!

Сколько же будет стоить Гризманн? Ведь даже для "Барселоны" сумма в 100+ млн евро является огромной, чтобы отдавать ее за игрока, которому скоро исполнится 29 лет. Более того, существует еще и затраты на заработную плату игрока, которая, безусловно, раздует и без того толстую зарплатную ведомость каталонского клуба. Очевидно, что для таких целей придется-таки попрощаться с Коутиньо и Малкомом, которые не будут проходить в состав не по финансам, ни по месту на поле. Многие эксперты говорят, что такие затраты на Гризманна являются не самым разумным решением со стороны "Барсы", ведь в нынешней ситуации испанскому клубу было бы логичней переключится на покупку форварда другого типа. К примеру, если они ищут целенаправленную замену Суаресу, то самым подходящим вариантом называется Лука Йович из "Айнтрахта". Он моложе, стоит меньше, чем Гризманн, и уже зарекомендовал себя как прекрасный бомбардир. Не стоит забывать, что "Барселона" интересуется еще и центральным защитником Де Лигтом. И если они действительно хотят подписать футболиста "Аякса", придется отложить в сторону еще около 100 млн евро.

Каким же будет решение?

Несмотря на все опасение, подписание Гризманна могло бы иметь огромный потенциал для самой "Барселоны". Если Вальверде все же найдет ту систему, которая позволит в равной степени использовать Гризманна и Месси в рамках одного состава, переход на нее может стать фундаментальным и преобразующим. Роль аргентинца в системе нынешней "Барселоны" возрастает в геометрической прогрессии. В этом сезоне он принял участие в 54% голов каталонского клуба! Его труд на поле настолько велик, и его влияние на игру настолько глобальное, что Месси не может позволить себе выпасть из игры или отдохнуть посредством ротации. В таком случае "Барса" сразу платит за это местом в большом турнире (да, Лига Чемпионов?). Идеальная роль Гризманна может заключаться в том, что француз способен придумать что-то креативное в атаке тогда, когда Месси не будет способен взять игру полностью в свои руки. Если же говорить о таком типе форварда, как Йович, то он годится лишь для заверения, а что бы что-то завершать, нужно что-то создавать, и тут Гризманн выглядит на порядок более полезным.

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.

Перевел, адаптировал и дополнил Игорь Малиенко | soccernews.ru