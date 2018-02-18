Гризманн исключает свой переход в "Манчестер Юнайтед"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн исключает свой переход в английский "Манчестер Юнайтед".

Как информирует испанская пресса, 26-летний нападающий "матрасников" рассматривал вариант с переходом в стан "красных дьяволов" следующим летом. Однако подписание ими Алексиса Санчеса из лондонского "Арсенала" вынудило француза отказаться от возможного переезда на "Олд Траффорд".

В нынешнем сезоне Гризманн забил 13 мячей и сделал 8 результативных передач в 30 матчах за "Атлетико".

Напомним, в эти минуты "Атлетико" играет против "Атлетика". | soccernews.ru