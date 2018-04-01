Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн исключил свой переход в "Манчестер Юнайтед", информирует The Sun.

По сведениям издания, ближайшим летом 27-летний нападающий станет игроком каталонской "Барселоны". Француз, делая выбор между "красными дьяволами" и "сине-гранатовыми", отдал предпочтение переезду на "Камп Ноу".

В нынешнем сезоне Гризманн забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач в 38 матчах за "Атлетико".

Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Депортиво". | soccernews.ru