Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн изменил решение по своему будущему, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, перед вчерашним матчем своей команды против "Эйбара" в Ла Лиге 27-летний нападающий сообщил своим партнерам по команде и тренерскому штабу, что он решил остаться в команде. Однако не исключается вариант, при котором француз таки будет вынужден сменить команду из-за критики, с которой на него обрушились болельщики "матрасников".

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