Гризманн изменил решение по своему будущему

Теги антуан гризманнатлетико мадрид

Гризманн изменил решение по своему будущемуФорвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн изменил решение по своему будущему, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, перед вчерашним матчем своей команды против "Эйбара" в Ла Лиге 27-летний нападающий сообщил своим партнерам по команде и тренерскому штабу, что он решил остаться в команде. Однако не исключается вариант, при котором француз таки будет вынужден сменить команду из-за критики, с которой на него обрушились болельщики "матрасников".

Не пропустите: Месси прокомментировал слухи о возможном подписании "Барселоной" Гризманна. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов