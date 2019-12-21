Гризманн: "Когда "Барселоне" нужен толчок вперёд, появляется Месси"

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Гризманн: "Когда "Барселоне" нужен толчок вперёд, появляется Месси"

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн высказался по поводу победного матча 18-го тура Примеры с "Алавесом" (4:1).

Француз в этой встрече отметился голом.

"Хотели забить пораньше, чтобы ускорить игровой ритм. Мы провели отличный матч и теперь можем отдохнуть. Мы играли два дня назад, поэтому немного устали.
Месси - лучший игрок в мире. У нас невероятная команда и лучший игрок. Когда команде нужен толчок вперёд, появляется Месси", - приводит слова Гризманна Marca.

"Барселона" с 39 баллами занимает 1 место в турнирной таблице Примеры.

А еще: "Барселона" обыграла "Алавес" и вышла в единоличные лидеры Примеры| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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