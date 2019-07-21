Гризманн: "Когда завершился трансфер в "Барселону", я позвонил отцу и рыдал в телефон от радости"

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Гризманн: "Когда завершился трансфер в "Барселону", я позвонил отцу и рыдал в телефон от радости"

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, какие эмоции испытал когда стал игроком каталонского клуба.

"Когда завершился трансфер в "Барселону", я позвонил отцу и рыдал в телефон от радости. Я находился тогда с семьей, это был незабываемый момент.

Меня любили в Мадриде и, возможно, кто-то плохо воспринял мой уход. Так было и в "Реал Сосьедаде". "Атлетико" и "Сосьедад" навсегда остались в моем сердце", - приводит слова Гризманна Marca.

Напомним, что трансфер Гризманна обошелся каталонцам в 120 миллионов евро.

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