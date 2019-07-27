Гризманн: "Лёжа в постели, представляю, как буду играть с Месси"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн грезит о скорейшей совместной игре с Лионелем Месси.

"Даже лёжа в постели, я представляю, как буду играть с Месси. Представляю, как мы будем забивать голы", - приводит слова француза Sport.es.

Напомним, что Гризманн перебрался этим летом из "Атлетико" в "Барселону" за 120 миллионов евро.

Что касается Месси, то он только вернулся из отпуска, который затянулся в связи с участием аргентинца в Кубке Америки-2019.

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