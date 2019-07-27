Гризманн: "Лёжа в постели, представляю, как буду играть с Месси"

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Гризманн: "Лёжа в постели, представляю, как буду играть с Месси"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн грезит о скорейшей совместной игре с Лионелем Месси.

"Даже лёжа в постели, я представляю, как буду играть с Месси. Представляю, как мы будем забивать голы", - приводит слова француза Sport.es.

Напомним, что Гризманн перебрался этим летом из "Атлетико" в "Барселону" за 120 миллионов евро.

Что касается Месси, то он только вернулся из отпуска, который затянулся в связи с участием аргентинца в Кубке Америки-2019.

Не пропустите: Гризманн: "Я давно следил за матчами "Барселоны" как болельщик". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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OkTawius
Димон

бля, с этим парнем точно что-то не так...береги очко, Лео!

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