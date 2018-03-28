Гризманн: "Матч против России был тренировочным"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн пообщался с журналистами после товарищеской игры с Россией, которая завершилась победой французов со счетом 3:1.

"Этот матч был тренировочным, нам нужно было прочувствовать поле и найти свою игру, ощутить ее.

В этой игре нам было важно сохранить психологическое состояние Уго Льориса, мы дали ему свободы, чтобы он был в своей тарелке", – сказал Гризманн. | soccernews.ru