Гризманн: "Мне нужно верить в себя и продолжать работать"

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн поделился эмоциями после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой".

Команда Диего Симеоне одержала победу со счётом 2:0, а француз отличился одним из забитых мячей.

"Доволен тем, что забил и помогаю партнёрам по команде. Дай бог, чтобы "Атлетико" прогрессировал. И я в первую очередь. Я стараюсь показывать максимум того, на что способен. Я забивал на тренировках и в национальной команде, но в матчах за "Атлетико" мяч не влетал в сетку ворот. Мне нужно верить в себя и продолжать работать", — отметил он. | soccernews.ru