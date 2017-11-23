Гризманн, Модрич и Алвес претендуют на награду за лучший гол недели в Лиге Чемпионов

УЕФА опубликовал список номинантов на награду за лучший гол пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Так, за приз поборются Антуан Гризманн ("Атлетико"), Лука Модрич ("Реал"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Дани Алвес (ПСЖ) и Лоренцо Инсинье ("Наполи").

Посмотреть голы и проголосовать за лучший, по вашему мнению, забитый мяч можно на официальном сайте УЕФА.

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