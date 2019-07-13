Гризманн: "Моя цель - выиграть все возможные трофеи с "Барселоной"

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн назвал цели на предстоящий сезон.

"Я чувствую себя счастливым и жду когда смогу присоединиться к команде. Моя цель - выиграть все возможные трофеи с "Барселоной".

Я общался с Дембеле и Умтити и хочу повеселиться вместе с ними. Я желал перебраться в Барселону и моя семья отправилась со мной. Иногда нужно принимать решения", - приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

Напомним, что "Барселона" установила в контракте игрока клаусулу размером 800 миллионов евро.

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