Гризманн может быть дисквалифицирован на 12 матчей

Нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну грозит дисквалификация за оскорбление арбитра, сообщает AS.

По сведениям издания, на 67-й минуте матча против "Жироны" футболист назвал судью говнюком, за что был удален с поля.

"Гризманн произнес в мой адрес оскорбительную фразу. После матча он отправился в судейскую, чтобы извиниться" - говорится в рапорте арбитра.

По Дисциплинарному кодексу чемпионата Испании за оскорбление судьи игроку грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей.

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