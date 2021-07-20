Гризманн может надавить на "Барселону"

Фото инстаграм Антуана Гризманна

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн недоволен прекращением переговоров с "Атлетико" касательно обмена на Сауля Ньигеса.

По информации Marca, француз может надавить на руководство "сине-гранатовых", чтобы те учитывали его мнение в условиях вынужденной продажи.

Напомним, что каталонский клуб намерен избавиться от звёздного форварда, чтобы разгрузить платёжную ведомость и подписать новый контракт с Лионелем Месси.

Помимо "Атлетико" на Гризманна претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ.

В прошлом сезоне игрок провёл за "Барсу" 51 матч, забил 20 голов и сделал 13 ассистов.

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