Гризманн может надавить на "Барселону"

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

Гризманн может надавить на "Барселону"

Фото инстаграм Антуана Гризманна

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн недоволен прекращением переговоров с "Атлетико" касательно обмена на Сауля Ньигеса.

По информации Marca, француз может надавить на руководство "сине-гранатовых", чтобы те учитывали его мнение в условиях вынужденной продажи.

Напомним, что каталонский клуб намерен избавиться от звёздного форварда, чтобы разгрузить платёжную ведомость и подписать новый контракт с Лионелем Месси.

Помимо "Атлетико" на Гризманна претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ.

В прошлом сезоне игрок провёл за "Барсу" 51 матч, забил 20 голов и сделал 13 ассистов.

Не пропустите: Президент "Атлетико" высказался о возможном возвращении Гризманна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Анчелотти заблокировал уход Винисиуса в "Манчестер Юнайтед"

Анчелотти заблокировал уход Винисиуса в "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов