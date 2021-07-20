Гризманн может надавить на "Барселону"
Фото инстаграм Антуана Гризманна
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн недоволен прекращением переговоров с "Атлетико" касательно обмена на Сауля Ньигеса.
По информации Marca, француз может надавить на руководство "сине-гранатовых", чтобы те учитывали его мнение в условиях вынужденной продажи.
Напомним, что каталонский клуб намерен избавиться от звёздного форварда, чтобы разгрузить платёжную ведомость и подписать новый контракт с Лионелем Месси.
Помимо "Атлетико" на Гризманна претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ.
В прошлом сезоне игрок провёл за "Барсу" 51 матч, забил 20 голов и сделал 13 ассистов.
Не пропустите: Президент "Атлетико" высказался о возможном возвращении Гризманна. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перес объявил о завершении летней трансферной кампании "Реала"
-
СМИ узнали имя игрока "Эвертона", подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
-
Клуб Бундеслиги нацелился на Хвичу
-
"Барселона" предложила "Ювентусу" обменять Гризманна на Дибалу
-
Игрок "Эвертона" подозревается в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании гвинейского таланта
-
Анчелотти заблокировал уход Винисиуса в "Манчестер Юнайтед"
-
Украинский футболист погиб в ДТП
-
"Аталанта" оригинально презентовала новую форму
-
Перес объявил о завершении летней трансферной кампании "Реала"
-
Алексей Березуцкий не исключил приглашение Вагнера Лава в тренерский штаб ЦСКА
-
Агент Йовича ведёт переговоры с итальянским грандом
-
"Мы так посадим себя на иглу": Канчельскис ярко высказался о возможной натурализации Жиго
-
СМИ узнали имя игрока "Эвертона", подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
-
Клуб Бундеслиги нацелился на Хвичу
-
"Барселона" предложила "Ювентусу" обменять Гризманна на Дибалу
-
Дмитрий Комбаров оценил решение убрать Черчесова из сборной России
-
Гризманн может надавить на "Барселону"
-
"Ростов" собирается расторгнуть контракт с Обуховым. Его дисквалифицировали за допинг
-
Игрок "Эвертона" подозревается в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
-
Алексей Березуцкий позвал брата Василия вернуться в ЦСКА
-
Влашич ответил на слухи о договорённости с "Миланом"
-
"Вест Хэм" определился со стоимостью Райса
-
"Ахмат" представил форму на следующий сезон
-
Алексей Березуцкий раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14