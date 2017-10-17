Гризманн может не сыграть с "Карабахом"



Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн рискует пропустить матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Карабаха", сообщает Azerisport.com.

По сведениям источника, футболист испытывает сильные головные боли и из-за этого пропустил сегодняшнюю тренировку. Есть большая вероятность, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне решит поберечь форварда.

Матч "Карабах" - "Атлетико" состоится 18 октября и начнется в 19:00 мск.

В этом сезоне 26-летний Гризманн провел за "Атлетико" 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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