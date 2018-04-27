Гризманн может остаться в "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн прояснил ситуацию со своим будущим.

"Моё будущее в "Атлетико"? Веду переговоры с клубом. Посмотрим, что получится" - цитирует 27-летнего француза Goal.com.

Напомним, что летом за Гризманна намерены побороться "Барселона", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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