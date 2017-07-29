Гризманн может перейти в "Барселону" в случае ухода Немара

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Гризманн может перейти в "Барселону" в случае ухода Немара

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба рассматривает Гризманна в качестве возможной замены Неймару, который может перейти в ПСЖ.

Отметим, что клаусула Гризманна составляет 100 миллионов евро.

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