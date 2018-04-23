Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед" из-за Месси

Теги антуан гризманнатлетико мадридлионель мессибарселонаманчестер юнайтед

Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед" из-за МессиТрансфер форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону" находится под угрозой срыва из ведущего бомбардира "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, пятикратный обладатель "Золотого мяча" не заинтересован в том, чтобы его клуб подписывал француза. Если аргентинцу удастся оказать давление на руководство и "Барса" откажется от приобретения 27-летнего нападающего "матрасников", вполне вероятно, что тот примет предложение "Манчестер Юнайтед", которые уже давно проявляет к нему интерес.

Напомним, Месси обошел Роналду и Неймара в списке самых высокооплачиваемых игроков планеты. | soccernews.ru

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