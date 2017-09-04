Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед" в январе

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с покупкой форварда "Атлетико" Антуана Гризманна зимой, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, "красные дьяволы" планируют в январе возобновить переговоры по трансферу 26-летнего француза, которого манкунианцам не удалось подписать минувшим летом.

Ранее стало известно, что "Атлетико" понизил сумму отступных за Гризманна с 200 до 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru